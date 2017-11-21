Глава Кубани будет лично курировать группу по решению проблем дольщиков

КРАСНОДАР, 21 ноя — РИА Новости. Координационную группу по решению проблем дольщиков создадут на Кубани с представителями ФСБ, МВД,СК и прокуратуры, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"С главами ФСБ, МВД, СК и прокуратуры края создадим координационную группу по решению проблем дольщиков. Курировать буду лично. Каждый проблемный дом возьмем под контроль. Это единственный способ защитить людей и не дать нечистоплотным застройщикам нажиться на них", – отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что строительство проблемных домов на Кубани, официально зарегистрированных в краевом реестре, завершится до конца 2020 года.

По данным региональных властей, сегодня в реестре числятся более 800 обманутых участников долевого строительства и порядка 60 проблемных объектов.

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