Глава Кубани будет лично курировать группу по решению проблем дольщиков

КРАСНОДАР, 21 ноя — РИА Новости. Координационную группу по решению проблем дольщиков создадут на Кубани с представителями ФСБ, МВД,СК и прокуратуры, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ранее сообщалось, что строительство проблемных домов на Кубани, официально зарегистрированных в краевом реестре, завершится до конца 2020 года.
По данным региональных властей, сегодня в реестре числятся более 800 обманутых участников долевого строительства и порядка 60 проблемных объектов.