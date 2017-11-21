Жаров: у Роскомнадзора нет претензий к законопроекту о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что у него нет претензий к законопроекту о СМИ-иноагентах.

Ранее нарекания к законопроекту о сми-иноагентах возникли у СПЧ, в частности правозащитники раскритиковали неопределенность содержащихся в нем понятий.

"У меня нет претензий к законопроекту", — сказал Жаров журналистам на полях международной конференции "Радио в глобальной медиаконкуренции" в Москве.

В минувшую среду Госдума поддержала поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Решение о том, какие СМИ будут отнесены к "иностранным агентам", будет принимать Минюст. Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что под действие закона о СМИ-иностранных агентах не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование.