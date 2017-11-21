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Общество

Минниханов: противостоять терроризму можно только единым широким фронтом

12:1021.11.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСотрудник полиции. Архивное фотоСотрудник полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЗАНЬ, 21 ноя — РИА Новости. Для нейтрализации терроризма необходимо создать широкий антитеррористический фронт мусульманских и немусульманских государств, пока же уровень единства в противоборстве с терроризмом недостаточен, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов во вторник в Малайзии.

Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Володин рассказал о работе ГД над законами против телефонного терроризма

Минниханов во вторник принял участие в работе 13-го Всемирного исламского экономического форума в городе Кучинге (Малайзия), где выступил на пленарном заседании.

"Терроризм нельзя нейтрализовать только локальными усилиями. Требуется создание широкого антитеррористического фронта мусульманских и немусульманских государств, к чему призывает президент Российской Федерации Владимир Путин… Очевидно, что уровень участия, а главное, уровень единства мусульманских государств в противоборстве с терроризмом никак нельзя назвать достаточным. Мусульманам надо переступить через застарелые споры и разногласия по второстепенным вопросам, чтобы вместе дать бой этой беде. Сильный и просвещенный ислам ни для кого не представляет угрозы", — цитирует слова выступления Минниханова его пресс-служба.

Минниханов напомнил, что по поручению президента России он возглавляет группу стратегического видения "Россия — Исламский мир", в состав которой входят более 50 экспертов из 32 стран. Одной из основных задач группы является содействие процессу сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе. Он сообщил, что проведение очередного заседания группы запланировано в Саудовской Аравии в 2018 году, где планируется обсудить проблемы глобального политического и экономического кризиса, а также угрозы безопасности со стороны ИГИЛ* и других террористических организаций.

Президент Татарстана заверил участников форума, что поддержание дружественных отношений с мусульманскими странами – в числе приоритетных направлений внешней политики России.

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Pool/ТАСС/Михаил Метцель
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Экономики АТЭС обязались последовательно бороться с терроризмом
"У России есть давние традиции сотрудничества с исламским миром в политическом, экономическом, образовательном плане. Наша страна сегодня продолжает эти традиции и готова расширить экономические связи в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в странах Юго-Восточной Азии. Инициативу в данном вопросе всегда готова проявить республика Татарстан – один из ведущих регионов России, где сосредоточено значительное мусульманское население страны", — сказал он.

Говоря об экономическом взаимодействии, Минниханов отметил, что экономически развитые мусульманские страны реально могут сдержать избыточную миграцию в Европу с Ближнего Востока и Африки, поскольку будут нуждаться в рабочей силе и смогут выработать эффективную социальную политику. "Выйти из разряда развивающихся стран можно только на пути освоения новейших технологий. Именно для этого нужно использовать финансовые ресурсы. Лучшее вложение средств – это современные технологии, наука и образование", — уверен президент Татарстана.

* Террористическая организация, запрещена в России

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Чебоксары Чебоксары
Скажите, а это правда (прошла информация в ряде СМИ), что общественность не однозначно восприняла то, что в некоторых мечетях Татарстана, духовные служители решили говорить только на татарском языке и отныне не использовать русский. Пишут, что многие этим не довольны, не все хорошо знают татарский, что бы понять о чем говорят, как бы раскол на этой почве не случился.
12:39
21.11.2017
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