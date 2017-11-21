КАЗАНЬ, 21 ноя — РИА Новости. Для нейтрализации терроризма необходимо создать широкий антитеррористический фронт мусульманских и немусульманских государств, пока же уровень единства в противоборстве с терроризмом недостаточен, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов во вторник в Малайзии.

Минниханов во вторник принял участие в работе 13-го Всемирного исламского экономического форума в городе Кучинге (Малайзия), где выступил на пленарном заседании.

"Терроризм нельзя нейтрализовать только локальными усилиями. Требуется создание широкого антитеррористического фронта мусульманских и немусульманских государств, к чему призывает президент Российской Федерации Владимир Путин… Очевидно, что уровень участия, а главное, уровень единства мусульманских государств в противоборстве с терроризмом никак нельзя назвать достаточным. Мусульманам надо переступить через застарелые споры и разногласия по второстепенным вопросам, чтобы вместе дать бой этой беде. Сильный и просвещенный ислам ни для кого не представляет угрозы", — цитирует слова выступления Минниханова его пресс-служба.

Минниханов напомнил, что по поручению президента России он возглавляет группу стратегического видения "Россия — Исламский мир", в состав которой входят более 50 экспертов из 32 стран. Одной из основных задач группы является содействие процессу сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе. Он сообщил, что проведение очередного заседания группы запланировано в Саудовской Аравии в 2018 году, где планируется обсудить проблемы глобального политического и экономического кризиса, а также угрозы безопасности со стороны ИГИЛ* и других террористических организаций.

Президент Татарстана заверил участников форума, что поддержание дружественных отношений с мусульманскими странами – в числе приоритетных направлений внешней политики России.

"У России есть давние традиции сотрудничества с исламским миром в политическом, экономическом, образовательном плане. Наша страна сегодня продолжает эти традиции и готова расширить экономические связи в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в странах Юго-Восточной Азии. Инициативу в данном вопросе всегда готова проявить республика Татарстан – один из ведущих регионов России, где сосредоточено значительное мусульманское население страны", — сказал он.

Говоря об экономическом взаимодействии, Минниханов отметил, что экономически развитые мусульманские страны реально могут сдержать избыточную миграцию в Европу с Ближнего Востока и Африки, поскольку будут нуждаться в рабочей силе и смогут выработать эффективную социальную политику. "Выйти из разряда развивающихся стран можно только на пути освоения новейших технологий. Именно для этого нужно использовать финансовые ресурсы. Лучшее вложение средств – это современные технологии, наука и образование", — уверен президент Татарстана.

* Террористическая организация, запрещена в России

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