Финалистам "Лидеров России" дадут работу в правительстве Ивановской области

ИВАНОВО, 21 ноя — РИА Новости. Власти Ивановской области намерены привлечь к работе в региональном правительстве финалистов всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства со ссылкой на врио губернатора региона Станислава Воскресенского.

"Мы внимательно следим за ивановцами — участниками кадрового проекта "Лидеры России". Этот конкурс — для активных людей, которые хотят добиться успехов, реализовать себя, и мы заинтересованы именно такие кадры привлекать на работу в органы власти. Безусловно, участники, которые выйдут в финальную стадию конкурса, будут востребованы, и мы будем помогать им с трудоустройством. Некоторых из них я намерен пригласить на работу в правительство Ивановской области", — приводит пресс-служба слова Воскресенского.

От Ивановской области на участие во всероссийском конкурсе "Лидеры России" подано 935 заявок. Прием заявок на конкурс стартовал 11 октября, сейчас продолжается этап дистанционного отбора. Конкурсанты уже прошли тесты на общий уровень знаний, числовые и вербальные способности, после которых те, кто показал наилучшие результаты, были допущены к следующему испытанию — тесту на управленческий потенциал. От Ивановской области этот этап преодолели 47 человек. По условиям конкурса участники, успешно прошедшие дистанционный отбор, получат приглашение на полуфиналы в федеральных округах. Финал конкурса состоится в Москве в начале 2018 года.

Конкурс реализуется комиссией при президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров в рамках исполнения поручения президента РФ. Оператор проекта — Высшая школа госуправления РАНХиГС.

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