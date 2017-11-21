Житель Ставрополья, выигравший 100 млн рублей, еще не обращался за деньгами

ПЯТИГОРСК, 21 ноя — РИА Новости, Маргарита Савельева. Житель Ставропольского края, выигравший в лотерею 100 миллионов рублей, пока не обращался за деньгами, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы АО "ТД Столото" Юлия Гавришова.

Ранее компания "Столото" сообщила, что житель Ставропольского края выиграл 100 миллионов рублей в лотерею. Победитель приобрел счастливый билет в одном из киосков за 100 рублей, отмечалось в сообщении компании.

"Победитель пока не обращался по поводу получения выигрыша, мы его еще ждем, тираж только на выходных состоялся, сегодня утро вторника, традиционно, по нашей практике победитель появляется через неделю, через две", — сказала Гавришова.

По ее словам, от обладателя приза также пока не было звонков в call-центр компании.

В начале ноября компания "Торговый Дом "Столото" сообщила, что 63-летняя жительница Воронежской области выиграла в лотерею рекордную для России сумму — 506 миллионов рублей. Победительницу искали около двух недель, поскольку внучка женщины сообщила ей, что билет ничего не выиграл. В компании также отметили, что часть средств пенсионерка планирует направить на благотворительность.