Путин поручил ГП проверить исполнение законов в сфере утилизации отходов

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Росприроднадзору, Роспотребнадзору и МВД РФ провести мероприятия по выявлению и пресечению незаконной транспортировки и размещению отходов, а также поручил генпрокуратуре проверить исполнение законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщается на сайте Кремля.

Поручения даны по результатам проверки исполнения законодательства и решений в сфере регулирования обращения с отходами.

"Росприроднадзору, Роспотребнадзору совместно с МВД России провести комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение деятельности по незаконному транспортированию и размещению отходов", — говорится в перечне поручений. Сроки работы обозначены до 30 апреля 2018 года.

До 31 июля 2018 года генпрокурору РФ поручено проверить исполнение законодательства.

"Генеральной прокуратуре РФ с учетом ранее данных поручений провести проверку исполнения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, а также осуществления контрольно-надзорной деятельности в указанной сфере органами исполнительной власти всех уровней", — отмечается в сообщении.