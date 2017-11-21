ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 ноя — РИА Новости. Власти проверят гимназию Нового Уренгоя, в которой учится подросток, выступивший в Бундестаге с нашумевшей речью о немецких солдатах, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора ЯНАО Надежда Носкова.

В своем выступлении, видео которого опубликовано на Youtube, школьник из Нового Уренгоя рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве. По словам подростка, солдат попал в лагерь для военнопленных и вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена". Школьник, изучая биографию солдата, посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

"Будет дана оценка работе педагогов. Сейчас пока есть информация о том, что (проверку планирует — ред.) департамент образования муниципалитета, на этом уровне, но департамент образования автономного округа готов включиться в эту работу, наверняка так и будет. Будет какая-то комиссия собрана, насколько я понимаю", — заявила собеседница агентства.

По ее словам, та травля, которая началась в отношении подростка и его семьи, недопустима. "Как бы ни оступился в своем тексте мальчик, такого быть не должно. В отношении педагогов, взрослых людей, будет проверка, будут сделаны выводы", — подчеркнула она.

Глава пресс-службы губернатора Ямала также отметила, что ряд оборотов, использованных в выступлении, в том числе "так называемый Сталинградский котел" и "невинно погибшие" солдаты вермахта, вероятно, являются результатом вмешательства педагога немецкого языка.

"Это не текст мальчика, мы разговаривали с родителями, мама объясняла, что этот доклад… начал готовиться еще летом, и такого там, конечно, не было. Он прочитал то, что ему дали — сокращенный вариант… Он прекрасно знает историю войны, у него близкие воевали. Сейчас главное — не дать развернуться истерии в отношении родителей и самого мальчика, потому что так нельзя", — резюмировала Носкова.