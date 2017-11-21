Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников налоговых органов страны с профессиональным праздником, отметив, что за прошедшие годы ФНС России значительно укрепила свой авторитет, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин также подчеркнул, что от компетентности и ответственного отношения к своим обязанностям со стороны работников налоговых органов "напрямую зависят налоговые поступления в бюджеты всех уровней, решение важных социальных проблем, и конечно, создание благоприятных условий для развития экономики, роста деловой и инвестиционной активности".
"Уверен, что опираясь на лучшие традиции и опыт предшественников, неуклонно совершенствуя профессиональную подготовку — вы и впредь будете добросовестно трудиться, успешно достигать поставленных целей", — добавил глава РФ.