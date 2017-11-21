Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников налоговых органов страны с профессиональным праздником, отметив, что за прошедшие годы ФНС России значительно укрепила свой авторитет, сообщает пресс-служба Кремля.

"За прошедшие годы ФНС России значительно укрепила свой авторитет, повысила результативность исполнения возложенных на нее функций. Сегодня налоговые органы представляют собой современную структуру, которая стремится широко внедрять передовые технологии, формы и методы работы, комфортные как для граждан, так и для бизнеса", — говорится в сообщении.

Путин также подчеркнул, что от компетентности и ответственного отношения к своим обязанностям со стороны работников налоговых органов "напрямую зависят налоговые поступления в бюджеты всех уровней, решение важных социальных проблем, и конечно, создание благоприятных условий для развития экономики, роста деловой и инвестиционной активности".

"Уверен, что опираясь на лучшие традиции и опыт предшественников, неуклонно совершенствуя профессиональную подготовку — вы и впредь будете добросовестно трудиться, успешно достигать поставленных целей", — добавил глава РФ.