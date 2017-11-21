В Крыму выступили за жесткий контроль СМИ, финансируемых из-за рубежа

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский выступил за введение более жесткого контроля СМИ, финансируемых из-за границы.

"Я не призываю к тому, что мы должны ужесточить какие-то меры, но мне кажется, что все-таки регулирующее воздействие государства, прежде всего, на те средства массовой информации, которые финансируются из-за рубежа, и за тем, что происходит в социальных сетях, в интернете — контроль должен быть более жестким и более решительным", — сказал Полонский в интервью РИА Новости.

"Мы иногда допускаем эту излишнюю свободу, которая работает во вред стране, во вред государству, во вред ее гражданам", — отметил Полонский.

В минувшую среду Госдума поддержала поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Решение о том, какие СМИ будут отнесены к "иностранным агентам", будет принимать Минюст.

Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что под действие закона о СМИ-иностранных агентах не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркнули парламентарии.

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