В Крыму выступили за жесткий контроль СМИ, финансируемых из-за рубежа

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский выступил за введение более жесткого контроля СМИ, финансируемых из-за границы.
"Мы иногда допускаем эту излишнюю свободу, которая работает во вред стране, во вред государству, во вред ее гражданам", — отметил Полонский.
Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что под действие закона о СМИ-иностранных агентах не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркнули парламентарии.
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