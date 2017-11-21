В Москве на благоустроенных улицах высадили около трех тысяч деревьев

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Порядка 3 тысяч лип, рябин, вязов и других деревьев высадили в центре Москвы на благоустроенных в 2017 году улицах, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Озеленение улиц — завершающий этап программы городского благоустройства. В этом году на столичных улицах появится более 5 тысяч деревьев – дубы, березы, клены, липы и каштаны. Работы по высадке деревьев на благоустроенных в 2017 году улицах начались в Москве три недели назад.

"На реконструированных в 2017 году столичных улицах высадили 3 тысячи лип, кленов, рябин, вязов и декоративных яблонь, что составляет более половины всех деревьев, которые планируется высадить в рамках программы благоустройства этого года", — сообщили в пресс-службе.

Более полутора тысяч деревьев уже высажено на Садовом кольце. Липы, рябины, клены и декоративные яблони украсили также Новую, Старую и Славянскую площади, Тверскую и 1-ую Тверскую-Ямскую улицы и площадь Тверская Застава, отметили в городском комплексе.

В скором времени новые деревья появятся на набережных, Петровке, Хохловской площади и Бульварном кольце.

Как отмечается, движение транспорта не время высадки деревьев перекрывать на станут, однако временные ограничения возможны на крайних полосах дорог с 23.00 до 06.00 в зависимости от участка высадки деревьев. Как пояснили в городском комплексе хозяйства, это необходимо для подъезда крытых фур, которые доставляют деревья в Москву из питомников, и задействованных в работах манипуляторов.

На реконструированных территориях в столице высаживают крупномерные деревья высотой от двух до семи метров. Это здоровые, крепкие растения, возраст которых составляет от 15 до 35 лет, которые выращивают в специализированных питомниках. Все деревья приспособлены к российскому климату и сложным условиям крупного города: высаживают их поздней осенью даже при минусовой температуре – именно в это время заканчивается период активной вегетации, и деревья лучше приживаются на новом месте.