В Москве на благоустроенных улицах высадили около трех тысяч деревьев

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Порядка 3 тысяч лип, рябин, вязов и других деревьев высадили в центре Москвы на благоустроенных в 2017 году улицах, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"На реконструированных в 2017 году столичных улицах высадили 3 тысячи лип, кленов, рябин, вязов и декоративных яблонь, что составляет более половины всех деревьев, которые планируется высадить в рамках программы благоустройства этого года", — сообщили в пресс-службе.
Более полутора тысяч деревьев уже высажено на Садовом кольце. Липы, рябины, клены и декоративные яблони украсили также Новую, Старую и Славянскую площади, Тверскую и 1-ую Тверскую-Ямскую улицы и площадь Тверская Застава, отметили в городском комплексе.
В скором времени новые деревья появятся на набережных, Петровке, Хохловской площади и Бульварном кольце.
На реконструированных территориях в столице высаживают крупномерные деревья высотой от двух до семи метров. Это здоровые, крепкие растения, возраст которых составляет от 15 до 35 лет, которые выращивают в специализированных питомниках. Все деревья приспособлены к российскому климату и сложным условиям крупного города: высаживают их поздней осенью даже при минусовой температуре – именно в это время заканчивается период активной вегетации, и деревья лучше приживаются на новом месте.