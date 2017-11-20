Во всех российских школах должен быть доступ к интернету, заявила Голодец

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Во всех школах России должен быть оперативно подключен интернет, учебные заведения без доступа к всемирной сети сегодня существовать не могут, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

На заседании, посвящённом вопросу применения электронного обучения при реализации общеобразовательных программ, замминистра образования Татьяна Синюгина сообщила, что почти полтысячи школ не имеют доступа к интернету.

"На сегодняшний день у нас порядка 13 тысяч 275 образовательных учреждений в России не имеют доступа к широкополосному интернету… Кроме этого, 486 школ у нас не имеют доступа и не подключены к системе интернет", — сказала Синюгина.

На вопрос Голодец о том, сколько времени потребуется на подключение к интернету всех школ, замминистра ответила, что около трех лет.

"Коллеги, обсудите с Минкомсвязью, потому что у нас такого уже быть не должно, и школа, в которой нет интернета, сегодня не может существовать", — сказала вице-премьер.