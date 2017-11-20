На благоустройство Пензенской области направили 312,5 миллиона рублей

САРАТОВ, 20 ноя — РИА Новости. На благоустройство 11 муниципальных образований Пензенской области в рамках проекта по формированию комфортной городской среды в России в текущем году выделено 312,5 миллиона рублей, в том числе 34,3 миллиона рублей из областного бюджета, сообщила пресс-служба правительства региона.

В проекте в текущем году в регионе приняли участие города Пенза, Кузнецк, Заречный, Сердобск, Каменка, Никольск, Нижний Ломов, Городище, районный центр Мокшан, села Богословка и Ленино Пензенского района области.

"К 15 ноября завершены работы на 216 дворовых территориях. Ведутся работы на трех общественных территориях: благоустройство набережной Суры в Пензе, отделка фонтана на центральной площади Кузнецка, а в городском парке Городища закончено благоустройство территории, там ведется установка малых архитектурных форм", — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что благоустройство территорий области в рамках проекта будет продолжено в 2018 году. Согласно сообщению, 105 муниципалитетов региона утвердили правила благоустройства, из них 32 уже также приняли собственные программы формирования комфортной городской среды.

"Архитектурным сообществом Пензы совместно с КБ "Стрелка" (Москва) разработаны 16 дизайн-проектов благоустройства центральной части Пензы, в том числе реконструкция набережной Суры и сквера на улице Славы, молодёжного парка на "Западной поляне", сквера "Копилка пословиц" на улице Пушкина, Фонтанной площади на улице Московская", — отмечается в сообщении.

В России реализуется приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды". В его рамках в 2017 году финансирование региональных проектов благоустройства из федерального бюджета составит 20 миллиардов рублей. В проект попадают все муниципальные образования страны с населением более 1 тысячи человек, таких муниципальных образований в РФ 12,1 тысячи.