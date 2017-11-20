МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Более 1,5 миллионов человек по всему миру используют ресурс "Русский язык за рубежом" для обучения, заявила вице-премьер Ольга Голодец на заседании, посвящённом вопросу применения электронного обучения при реализации общеобразовательных программ.

"За несколько лет реализации проекта ("Русский язык за рубежом") его пользователями стали больше 1,5 миллионов людей и это очень важно, особенно сейчас, когда доступ к нашим культурным центрам, центрам русского языка за рубежом несколько ограничен во многих странах. Этот ресурс иногда становится единственной возможностью учить для людей на постоянной основе учить русский язык", — сказала Голодец.

Она отметила, что этот ресурс очень востребован мигрантами или людьми, которые значимую часть времени проводят за пределами РФ.

Второй значимый ресурс, по словам вице-премьера — это дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями.

"Каждый год около 20 тысяч ребят получают такое образование по всей территории России", — сказала Голодец.

Вице-премьер также заявила, что российская электронная школа (РЭШ) собрала самые лучшие примеры, самые интересные уроки и самые востребованные материалы.

"Мы сегодня нацелены на то, чтобы в электронном виде для целей российского образования были собраны лучшие возможности, которые помогают учителям и родителям сделать процесс обучения мотивирующим для ребёнка, глубоким, познавательным и интересным", — резюмировала Голодец.

Она добавила, что есть регионы, которые с помощью электронных средств образования добились повышения качества образования в целом.