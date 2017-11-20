МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Более 1,5 миллионов человек по всему миру используют ресурс "Русский язык за рубежом" для обучения, заявила вице-премьер Ольга Голодец на заседании, посвящённом вопросу применения электронного обучения при реализации общеобразовательных программ.
Она отметила, что этот ресурс очень востребован мигрантами или людьми, которые значимую часть времени проводят за пределами РФ.
Второй значимый ресурс, по словам вице-премьера — это дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями.
"Каждый год около 20 тысяч ребят получают такое образование по всей территории России", — сказала Голодец.
"Мы сегодня нацелены на то, чтобы в электронном виде для целей российского образования были собраны лучшие возможности, которые помогают учителям и родителям сделать процесс обучения мотивирующим для ребёнка, глубоким, познавательным и интересным", — резюмировала Голодец.
Она добавила, что есть регионы, которые с помощью электронных средств образования добились повышения качества образования в целом.