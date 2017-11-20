В Пензе одна из живущих в рушащемся доме семей согласилась переехать

САРАТОВ, 20 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Угроза дальнейшего обрушения сохраняется в аварийном здании общежития в Пензе, где в понедельник рухнул один из подъездов, одна из проживающих в нем семей согласилась переехать, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

Ранее в ГУМЧС по региону сообщили, что подъезд четырехэтажного аварийного расселенного дома обрушился в понедельник днем в Пензе, никто не пострадал. По данным мэрии, в доме остаются две семьи, которые отказались переселяться в маневренный фонд. Администрация через суд потребовала от жителей дома покинуть рушащееся здание.

"Она (угроза обрушения) все время сохраняется, дом постепенно рушится. Поэтому дом обесточили, отключили газ, теплоснабжение… Этот дом нужно сносить", — сказала собеседница агентства.

Начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов отметил, что одна из двух семей в понедельник согласилась выселиться из аварийного здания.

"Жители квартиры из четвертого подъезда приняли решение переехать в маневренный фонд, им оказывается помощь в переезде. Для решения вопроса по жителям шестого подъезда в администрации Октябрьского района проводится совещание с участием замглавы администрации города по городскому хозяйству Юрия Ильина и представителей прокуратуры Октябрьского района", — цитирует слова Михайлова пресс-служба мэрии.

Частичные обрушения стены этого общежития уже происходили 18 декабря прошлого года и 18 июня текущего года. Здание еще в 2015 году было признано аварийным и подлежащим реконструкции. Прокуратура через суд потребовала незамедлительно расселить аварийное здание. Власти Пензы в июне сообщили, что переселили всех жителей этого дома в муниципальный маневренный фонд.