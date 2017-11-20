Правозащитница поддержала идею приравнять год в СИЗО к двум годам в колонии

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Инициатива уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей Бориса Титова по приравниванию года содержания в следственном изоляторе к двум годам колонии будет большой победой как правозащитников, так и всей судебной системы в целом, рассказала РИА Новости зампредседателя общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) города Москвы Ева Меркачева.

"Законопроект о том, что один год в СИЗО должен быть приравнен к двум годам колонии, существует уже очень давно, но есть много людей, которые с ним не согласны. Однако, тот, кто сможет провести этот проект, войдет в историю исполнительной системы как человек, совершивший один из самых больших прорывов по ее гуманизации, поскольку такой проект необходим и осужденным, и их родственникам", — сказала Меркачева.

По словам правозащитника, условия в СИЗО гораздо тяжелее, чем в колониях-поселениях и в колониях общего режима, поэтому очень несправедливо, что во время судов и следствия подсудимый проводит в них достаточно долгое время, фактически, находясь в тяжелых тюремных условиях.

"Из-за этого в СИЗО уже не раз происходили самые различные инциденты, вызванные недовольством осужденных на условия содержания. Если же им будут засчитывать каждый год в тюремных условиях за два колонии, они будут понимать причину подобного содержания и у них появится повод вести себя более рассудительно", — отметила правозащитница.