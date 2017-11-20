Завод медкомпонентов построят в подмосковном Ногинске за $1 млрд

МОСКВА, 20 ноя — РИА Недвижимость. Японская компания Sysmex Corporation планирует построить в подмосковном Ногинске предприятие по производству компонентов для медицинских анализаторов крови, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"На территории многофункционального парка "Бориловский" в Ногинском районе Sysmex планирует открыть первый в России завод по производству компонентов для медицинских анализаторов крови. Эти препараты позволяют выявлять скрытые заболевания на различных стадиях", — сообщается в документе. Как указывается в нем, объем инвестиций в проект составит около одного миллиарда рублей.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел в Японии встречу с руководителями дочерней компании Sysmex Corporation — Sysmex Europe GmbH.

"В Ногинске первый шаг сделан, мы сегодня обсуждали второй этап, который предполагает более глубокую интеграцию, вплоть до производства оборудования в Московской области. Мы очень рассчитываем, что Россия станет мощным плацдармом дальнейшего развития Sysmex. Первые два года, в 2018-2019, мы будем оказывать максимальное содействие, чтобы все, что касается реагентов производилось в России, в Ногинском районе", — сказал Воробьев после встречи, его слова приводятся в документе.

Член правления и старший исполнительный директор Sysmex Europe GmbH Кацуя Обэ сообщил о дальнейших планах компании: "Мы планируем построить завод по производству реагентов, это небольшой проект, но первый и очень важный. На следующем этапе сотрудничества мы хотим продвинуть исследования с российскими университетами и лабораториями для разработки совместных проектов".

Sysmex Corporation известна как разработчик и производитель диагностических решений для медицинских лабораторий, включая автоматизированные системы.