В Госдуме призвали аккуратно подходить к изменениям Семейного кодекса

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина призвала аккуратно подходить к изменениям Семейного кодекса, особенно в том, что касается брачного договора.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Лидия Михеева заявила РИА Новости, что ОП планирует подготовить поправки в Семейный кодекс РФ. В частности, предлагается дать суду право корректировать брачный договор, в том числе менять соотношение долей имущества, которые полагаются бывшим супругам. Помимо этого в корректировке, по ее словам, нуждается и механизм раздела бизнес-активов между супругами.

"Надо очень аккуратно подходить к Семейному кодексу. Инициатив много со всех сторон, и мы все, конечно, будем рассматривать. Очень аккуратно надо все делать, что касается семьи, особенно связанное с брачный договорами", — заявила Вторыгина РИА Новости.

При этом она добавила, что конкретные поправки ОП сейчас трудно комментировать, поскольку они пока не поступили в комитет. "Я такие поправки не читала, тут надо разбираться во всем подробно, так просто нельзя сказать, правильно это или неправильно", — добавила парламентарий.