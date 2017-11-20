В Совфеде не видят оснований для отклонения закона о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Оснований для отклонения принятого Госдумой закона о СМИ-иноагентах, в том числе юридических, нет; закон готовился давно и публично, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов ранее заявил, что нет другого способа исправить закон о СМИ-иноагентах, кроме как вернуть его на доработку в Госдуму.

"Я читал обращения СПЧ, но не вижу никаких юридических оснований для отклонения закона", — сказал сенатор.

По его словам, закон готовился полгода, идея о таком нововведении впервые была высказана в комиссии по защите госсуверенитета, в которую входят, в том числе, представители комитета по конституционному законодательству.

"С обвинениями в поспешности принятия закона, если такие есть, я тоже не могу согласиться, все обсуждение всего время шло гласно и открыто", — сказал он.

Климов подчеркнул, что закон предполагает возможность признания СМИ иноагентами, тогда как конкретные решения в каждом случае будет принимать Минюст. "Сомнений в его компетентности у меня нет", — добавил сенатор.

В воскресенье член СПЧ Тамара Морщакова сообщила, что совет подготовил экспертное заключение на законопроект о СМИ-"иностранных агентах", в котором правозащитники критикуют грубое нарушение процедуры принятия законопроекта и неопределённость содержащихся в нем понятий, которая позволяет произвольно преследовать и применять этот закон ко всем СМИ.