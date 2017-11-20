В Госдуме поддержали инициативу обсудить закон о СМИ-иноагентах в СНГ

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Одна из участниц Всероссийского молодёжного форума Госдумы Мария Филонова предложила обсудить закон о СМИ-иностранных агентах, принятый нижней палатой на прошлой неделе, на Межпарламентской ассамблее СНГ. Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников назвал подобную инициативу актуальной.

"Мы с ребятами обсудили данные поправки и хотели бы высказать такую инициативу, как обсуждение подобной законодательной инициативы в рамках СНГ, а именно на Межпарламентской ассамблее. Тем самым мы можем укрепить отношения между участниками СНГ и, конечно, показать равенство и общность законотворческой инициативы, законодательства в целом в рамках СНГ", — сказала Филонова во время работы участников молодежного форума на площадке думских комитетов по международным делам, по делам СНГ и по информационной политике на тему "Бывает ли правда за иностранные деньги?".

Глава комитета Госдумы по делам СНГ в целом поддержал эти предложения.

"Ребята предлагают эту инициативу. Дальше они молодёжным форумом должны принять какое-то решение, нам сформулируют. И мы будем её предлагать в виде изменений модельного закона об информационной безопасности, который существует уже. И туда эту поправку (о СМИ-иностранных агентах) можно будет предложить. И это будет очень правильно и актуально", — сказал журналистам Калашников, комментируя предложение участницы форума.

Первый Всероссийского молодёжного форума Госдумы проходит в Москве 20-21 ноября. Среди участников мероприятия – молодые парламентарии органов законодательной власти субъектов Российской Федерации, муниципальные депутаты, молодые ученые и аспиранты, чьи научные исследования связаны с законотворческой работой, члены молодежных организаций политических партий, представленных в Госдуме, а также руководители ряда министерств и ведомств, ведущие экономисты, руководители крупнейших отечественных вузов, сообщили ранее в пресс-службе нижней палаты.