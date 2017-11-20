В Госдуме хотят запретить свободную продажу закиси азота

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. В Госдуме хотят запретит свободное распространение закиси азота как психотропного вещества, которое вызывает зависимость, заявил заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Николай Говорин (ЕР).

"Мы собираемся внести это вещество (закись азота — ред.)… распространить на него норму закона, когда его распространение будет очень жестко контролироваться, запрещено как психотропный препарат", — сказал Говорин в понедельник в Госдуме.

Депутат пояснил, что закись азота можно свободно купить, хотя это вещество формирует зависимость.

Парламентарий также отметил, что его изготавливают не только на территории России, его ввозят из европейских стран, в частности, из Великобритании.

"Мы тоже поддержим, разумеется", — прокомментировал предложение глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (ЕР).

Первый всероссийский молодежный форум Госдумы, в котором принимают участие более 400 человек, проходит 20-21 ноября, три лучших проекта его участников поступят на рассмотрение палаты как законодательные инициативы. Среди участников мероприятия — молодые региональные и муниципальные парламентарии, молодые ученые и аспиранты, чьи научные исследования связаны с законотворческой работой, члены молодежных организаций думских партий, а также руководители ряда министерств и ведомств, ведущие экономисты, руководители крупнейших российских вузов.