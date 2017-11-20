Кузнецова поддержала идею открытия комнат матери и ребенка в ТЦ

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова поддержала идею открытия комнат матери и ребенка в крупных торговых комплексах.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов готовит законопроект, который обяжет торговые комплексы, чья торговая площадь составляет более 10 тысяч квадратных метров, открывать комнаты матери и ребенка. В Минстрое поддержали эту инициативу. За выступила и детский омбудсмен.

"Это хорошее дело. Всегда заботясь о прибыльности, бизнесе, порой забывают о том, кто приходит туда. И чтобы удобно было посещать торговые центры, да не только торговые, а любые места общественного пребывания матерям с детьми, почему бы и нет, если это необходимо и нужно", — сказала Кузнецова журналистам.