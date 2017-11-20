В Минздраве рассказали, как забота о здоровье поможет сэкономить

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Повышение ответственности за свое здоровье у населения РФ позволило бы на 60% уменьшить текущие затраты на медицинскую помощь и перенаправить эти средства на другие сферы здравоохранения, заявил статс-секретарь, замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников.

Костенников отметил, что алкоголь, наркотики, табакокурение, неправильное питание становятся причиной преждевременных смертей.

"Только от последствий, связанных с курением, погибает по миру 20% населения, 20% смертей связаны с заболеваниями, которые ассоциированы с курением", — заявил Костенников в ходе выступления на Всероссийском молодежном форуме Госдумы РФ.

По его словам, "если бы удалилось отрегулировать эти процессы, чтобы люди были ответственны за свое здоровье, то процентов на 60 уменьшились бы такие текущие затраты на медицинскую помощь".

"Эти затраты можно было бы направить на продление жизни тех, кому это действительно нужно, для того, чтобы обеспечить лекарственными средствами очень дорогими тех, кто без них не может существовать. Это большая проблема и для регионального и для федерального бюджета", — сказал Костенников.

Он добавил, что и сейчас система действует так, что сэкономленные средства переправляются на значимые сферы: лекарственное обеспечение, расширение календаря прививок и другие. Он призвал участников форума сосредоточиться на формировании ответственного отношения к здоровью.