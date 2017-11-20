Голодец рассказала о реализации программы по доступности мест в детсадах

ГОРКИ, 20 ноя — РИА Новости. Масштабная программа по доступности мест в детских садах в 2018 году будет реализована в Крыму, Ингушетии и Дагестане, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

На традиционном совещании со своими заместителями председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что в семи российских регионах, включая кавказские республики, существует проблема с доступностью мест в дошкольных образовательных учреждениях.

"В следующем году, мы сейчас работаем предметно, самая большая программа будет реализовываться в Крыму. Там сейчас самый большой дефицит мест в дошкольных учреждениях. На нее заложены средства, и понятно, как она будет реализовываться", — сообщила Голодец.

"Одновременно силами региональных властей будут реализовываться программы в Ингушетии и Дагестане, где также сохраняется относительно всей страны еще высокий уровень необеспеченности дошкольным образованием, он держится на уровне 80%", — рассказала она.

По словам Голодец, за время реализации программы по доступности мест в детских садах с 2013 по 2015 годы с учетом федеральных средств было создано почти 1,4 миллиона мест в дошкольных учреждениях. А за последние два года, как отметила Голодец, на территории РФ регионы самостоятельно ввели более 200 тысяч мест, 39 тысяч из которых появилось в текущем году.