Медведев рассказал о проблеме обеспечения мест в детсадах в регионах России

ГОРКИ, 20 ноя — РИА Новости. Российские регионы должны учитывать дополнительные расходы на обеспечение мест в детских садах, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В ходе традиционного совещания с вице-премьерами глава российского правительства напомнил, что, по данным на 1 ноября 2017 года, 99% детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах.

Однако, по его словам, в семи субъектах РФ есть проблемы в этом вопросе.

Среди них в основном кавказские республики, включая Ингушетию и Дагестан, где уровень доступности мест в дошкольных учреждениях составляет от 64 до 80%.

"И в части доступности дошкольных учреждений, и вот в том вопросе, о котором я сказал, то есть, строительстве новых детских садов в наших кавказских республиках и в некоторых других территориях, надо все равно ситуацию держать под контролем. Действительно, у субъектов дополнительные деньги на эти вопросы должны появляться. Они должны необходимые расходы учитывать. Потому что эту программу, даже несмотря на то, что она выполнена на 99% по всей стране, нужно довести до конца по всем территориям, чтобы она выполнена была на 100%, и чтобы такого разрыва не было", — подчеркнул Медведев.