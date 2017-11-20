СПЧ принял экспертное заключение на законопроект о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) принял экспертное заключение на законопроект о СМИ-"иностранных агентах", в понедельник этот документ будет направлен в администрацию президента и Совет Федерации, сообщил РИА Новости председатель совета Михаил Федотов.

Ранее глава СПЧ сообщал, что совет изучит законопроект о СМИ-"иностранных агентах", как только он станет доступен в базе Госдумы, и подготовит экспертное заключение, которое представит и главе государства, и парламенту.

"Документ уже принят большинством голосов. Сегодня он будет направлен в администрацию президента и в Совет Федерации. И, безусловно, представитель СПЧ завтра примет участие в заседании профильного комитета Совета Федерации", — сообщил Федотов РИА Новости в понедельник.

В воскресенье член СПЧ Тамара Морщакова сообщила, что совет подготовил экспертное заключение на законопроект о СМИ-"иностранных агентах", в котором правозащитники критикуют грубое нарушение процедуры принятия законопроекта и неопределённость содержащихся в нем понятий, которая позволяет произвольно преследовать и применять этот закон ко всем СМИ.

Ранее в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что комитет пригласит на своё заседание во вторник главу СПЧ, если получит к тому времени обращение совета по закону о СМИ-иноагентах.