Неприятный запах на полигоне "Кучино" планируют устранить до конца года

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Работы по устранению неприятных запахов начались на полигоне "Кучино", их планируют закончить к концу года, сообщил в понедельник заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

Ранее в администрации городского округа Балашиха заявили, что главный источник неприятного запаха на востоке Москвы и прилегающих к МКАДу подмосковных Балашихе, Реутове и Люберцах — полигон твердых бытовых отходов "Кучино".

"Работы будут закончены до конца декабря, а именно будут пробурены 55 скважин, будет установлено оборудование, которое позволяет его сжигать. Таким образом мы приступили к этим работам уже и закончим их до конца года", — сказал Чупраков в ходе пресс-конференции, посвящённой причинам загрязнения атмосферного воздуха на юго-востоке Москвы и МО.

В ходе прямой линии 15 июня к президенту обратились жители домов в одном из микрорайонов подмосковной Балашихи, которые живут рядом с огромным мусорным полигоном "Кучино". Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время.

Во исполнение поручения президента РФ властями Московской области было принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино". Губернатор Подмосковья поручил выделить средства на разработку проекта рекультивации закрытого полигона и на выполнение работ по рекультивации в 2018–2019 годах.