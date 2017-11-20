В больнице рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в ДТП в Марий Эл

КАЗАНЬ, 20 ноя — РИА Новости. Небольшая положительная динамика наметилась в состоянии 14-летней девочки, пострадавшей в результате столкновения микроавтобуса с лесовозом в Марий Эл и находящейся на лечении в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, сообщила РИА Новости специалист по связям с общественностью больницы Светлана Шканова в понедельник.

Ранее врио министра здравоохранения Марий Эл Марина Панькова сообщала, что состояние девочки оценивается как стабильно тяжелое. По её словам, после проведённого дополнительного оперативного вмешательства девочка находилась на искусственной вентиляции легких, но пыталась дышать сама. По результатам консилиума ребенка было решено перевести в Казань. В пятницу девочку доставили из Йошкар-Олы в столицу Татарстана в сопровождении группы врачей на вертолете МЧС, оснащенном специальным медицинским модулем.

"Состояние девочки остаётся стабильно тяжёлым, наблюдается небольшая положительная динамика", — сказала Шканова.

Ранее в понедельник администрация главы Марий Эл сообщила, что девочка, ранее находившаяся на искусственной вентиляции лёгких, начала самостоятельно дышать.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло 16 ноября около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола – Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них был ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы. По факту ДТП были заведены дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух и более лиц. Дела соединены в одно производство. Водитель и арендатор автомобиля задержаны.