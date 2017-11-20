Минобрнауки следит за ситуацией в лишенном аккредитации институте МИТРО

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Минобрнауки РФ следит за ситуацией в Московском институте телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО), где после лишения государственной аккредитации администрация учебного заведения до сих пор не вернула деньги студентам за оплаченное вперед обучение.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что администрация МИТРО задолжала своим бывшим студентам средства, оплаченные за обучение. Долг образовался после того, как летом 2017 года Рособрнадзор лишил вуз государственной аккредитации, и значительная часть студентов решила перевестись в другие университеты.

"Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино" — частная образовательная организация. Минобрнауки России следит за ситуацией и неоднократно указывало учредителю вуза на необходимость выполнения всех норм законодательства для обеспечения защиты прав студентов", — говорится в сообщении министерства.