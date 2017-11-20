В Красноярском крае семьи погибших при пожарах в мае получат компенсации

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении правительству Красноярского края 2 миллионов рублей на выплату пособий семьям граждан, погибших в результате природных пожаров 24 мая, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

В мае этого года на территории пяти населенных пунктов Красноярского края сгорели почти 140 домов, где проживали 620 человек, в том числе 110 детей. Жертвами пожаров стали три человека.

"Выделить правительству Красноярского края… на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС, сложившейся в результате природных пожаров в населенных пунктах на территории Красноярского края 24 мая 2017 года, бюджетные ассигнования в размере 2 миллионов рублей на выплату единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результата ЧС", — говорится в документе.