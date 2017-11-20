Зампред ВЭБ оценил, когда доходы бюджетников вернутся к докризисному уровню

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Реальные доходы населения в РФ снизились на 10% за последние три года, в этом году, возможно, удастся выйти "в ноль", но доходы бюджетников восстановятся на докризисном уровне только после 2020 года, считает заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач.

"Если брать то, что заложено в бюджет — в макропрогноз, который сейчас Госдума уже частично одобрила, — то это означает, что у бюджетников реальные доходы восстановятся на докризисном уровне за 2020 годом", — сказал Клепач в ходе заседания общественного совета партийного проекта "Единой России" "Локомотивы роста".

По его словам, за последние три года реальные доходы населения в России упали на 10%.

"По этому году пока тоже минус, но думаю, что в ноль или около ноля мы выйдем, но в принципе это колоссальный провал — это сопоставимо с тем, что было в 1992 году", — сказал замглавы ВЭБа.