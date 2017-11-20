Зампред ВЭБ оценил, когда доходы бюджетников вернутся к докризисному уровню

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Реальные доходы населения в РФ снизились на 10% за последние три года, в этом году, возможно, удастся выйти "в ноль", но доходы бюджетников восстановятся на докризисном уровне только после 2020 года, считает заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач.
По его словам, за последние три года реальные доходы населения в России упали на 10%.
"По этому году пока тоже минус, но думаю, что в ноль или около ноля мы выйдем, но в принципе это колоссальный провал — это сопоставимо с тем, что было в 1992 году", — сказал замглавы ВЭБа.