В Тюменской области усилят работы по лесовосстановлению

ТЮМЕНЬ, 20 ноя — РИА Новости. Объемы выращивания стандартного посадочного материала лесных культур в Тюменской области в 2018 году планируется увеличить более чем на шесть миллионов штук, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Помимо увеличения объемов выращивания посадочного материала, лесники также запланировали увеличить посевы в лесных питомниках почти на четыре гектара и объемы мероприятий по агротехническим уходам за лесными культурами.

По словам собеседник агентства, в регионе площадь лесовосстановительных мероприятий по государственному заданию из года в год превышает площадь сплошной рубки леса. Так, на лесных участках вне аренды в последние три года этот показатель превышает 110%.

"Важно, что с каждым годом все больше энтузиастов, волонтеров и просто неравнодушных людей участвуют в экологических акциях. Все вместе мы высаживаем деревья, чистим лес от мусора — это вклад в будущее нашей планеты", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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