Спортивные школы Москвы подключат к бесплатному Wi-Fi

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Столичные спортивные школы начали подключать к бесплатному беспроводному интернету. Сейчас сеть доступна в девяти зданиях на юге, западе, северо-востоке и в центре города, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Wi-Fi будет действовать внутри помещений в зависимости от потребностей того или иного заведения: в местах общего пользования, спортивных залах и на тренировочных площадках.

Средней скорости интернета в спортивных школах достаточно, чтобы просматривать видео или общаться по голосовой или видеосвязи. Помимо этого родители учеников смогут заказать такси онлайн или посмотреть расписание общественного транспорта, когда ждут своих детей с тренировок. Воспитанники спортшкол, в свою очередь, смогут открыть электронный дневник на мобильном телефоне, посмотреть расписание уроков или проверить домашнее задание.

Бесплатный Wi-Fi начал также появляться в столичных пансионатах для пенсионеров, ветеранов войны и труда, инвалидов. Подключиться к интернету можно также и в общественном транспорте столицы. Точки доступа есть в поездах метро и Московского центрального кольца, на остановках наземного транспорта, в автобусах, троллейбусах и трамваях.