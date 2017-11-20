Революционные хроники РИА Новости вдохновили Шемякина на скетч

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Знаменитый художник и скульптор Михаил Шемякин, один из самых ожидаемых гостей VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, вызвал большой ажиотаж своим выступлением в завершающий день конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017". Проведя яркую полуторачасовую лекцию и охотно пообщавшись с публикой, Шемякин оставил памятный скетч на выставке "Великая русская революция", организованной медиагруппой "Россия сегодня" на площадке мероприятия в ЦВЗ "Манеж".

В разгар автограф-сессии, вдохновившись документальной фото- и видеохроникой революции 1917 года, представленной РИА Новости в Манеже, художник с мировым именем экспромтом сделал карикатурный рисунок прямо на выставочном стенде, чем немало обрадовал поклонников. Надо ли говорить, что все происходящее они транслировали в своих соцсетях. Закончив работу и размашисто ее подписав, мэтр пояснил значение карикатуры:

"Было, если помните, такое замечательное произведение у Александра Грина — "Крысолов". Там он вполне реалистично описывает опустевший революционный Петроград, рассказывает о том, как привольно себя чувствовали там крысы. По сюжету разворачивается борьба Крысолова и Освободителя, гигантской иностранной крысы. Это произведение — тоже часть революционной истории, отраженной в культуре, о которой мы здесь на форуме говорим".

© Фото : Михаил Песиков/ пресс-служба VI СПбМКФ Рисунок Михаила Шемякина © Фото : Михаил Песиков/ пресс-служба VI СПбМКФ Рисунок Михаила Шемякина

Однако оказалось, что в изображении был скрыт и другой смысл:

"Эта карикатура — отсылка к одной истории сталинского времени. Как известно, журналистов тогда за серьезные опечатки отправляли в лагеря. Был такой случай, когда одна журналистка, в статье сделала опечатку — "КрЫсная армия". Эта ошибка стоила ей, к сожалению, многих лет в тюрьме. Однако никакого политического подтекста в моем рисунке нет — я просто хотел бы напомнить журналистам о том, чтобы они всегда проверяли свои тексты, и не допускали опечаток. Чекинг, как говорят американцы. Даже в век интернет СМИ, где все можно быстро поправить, важно быть внимательными", — сообщил Шемякин.

Известный деятель искусства, ныне проживающий во Франции и прославившийся среди прочего как художник-декоратор балета П.И. Чайковского "Щелкунчик" в постановке Мариинского театра 2001 года, высоко оценил дизайнерскую задумку мультимедийной поп-ап выставки:

"На мой взгляд, выставка сделана очень профессионально, эстетично. Без перебора и со вкусом — "как в лучших домах Филадельфии", как говорил незабвенный герой книги "Двенадцать стульев".

Напомним, что содержание поп-ап экспозиции "Великая русская революция", открывшейся на три дня в Манеже в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, вывело в офлайн масштабный одноименный проект, запущенный на флагманском ресурсе медиагруппы "Россия сегодня" — Ria.ru — в феврале этого года. Собранные в одном разделе — анимированные сюжеты, очерки, архивные фотографии, онлайн-азбука и инфографика, — позволяют читателю составить объёмную картину события, определившего ход современной истории.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 2 с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов Рунета.