В Калаче-на-Дону под Волгоградом открыли стелу "Город воинской славы"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Открытие памятной стелы "Город воинской славы" состоялось в воскресенье в Калаче-на-Дону Волгоградской области, где проходят мероприятия, посвященные 75-летию начала контрнаступления под Сталинградом, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.
"Сегодня состоялось торжественное открытие памятной стелы", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ее высота 12,5 метра. Верх украшает Герб Российской Федерации, внизу монумента – текст указа президента о присвоении Калачу-на-Дону звания город воинской славы, а на другой стороне – герб города.
На открытии стелы присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты Госдумы, губернатор Волгоградской области, ветераны и общественники. "Мы должны помнить, что с Калача-на-Дону началась победа, которая далась очень не просто. К ней еще шли долгие годы, но именно здесь сошлись все наши фронты, объединив усилия, окружили фашистскую группировку, и здесь был сломлен хребет фашистской Германии, затем началась наступательная операция", — сказал Володин.
Губернатор Волгоградской области добавил, что главная задача в этой связи – сохранить память о победе. "Главные люди на этом празднике — наши фронтовики, ветераны, и мы сделаем все, чтобы праздник прошел на самом высоком уровне", — сказал Бочаров.
Девятнадцатого ноября 1942 года в соответствии с планом операции, получившей кодовое название "Уран", началось историческое контрнаступление советских войск. На Сталинградском направлении были развернуты войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов. Началось освобождение Калачевской земли. Особую роль сыграл 26-й танковый корпус, который в ночь на 22 ноября форсировал Дон, а утром части корпуса перешли в наступление на Калач. Город был освобожден от захватчиков.
На фото: вид дореволюционного города Царицына. 28 сентября 1910 года.
На фото: площадь им. В. И. Ленина в Сталинграде. 1 июля 1937 года.
На фото: разрушенный памятник играющим детям в Сталинграде. 1 августа 1942 года.
На фото: Сталинград после боя. 1 сентября 1942 года.
На фото: вход на Сталинградский тракторный завод имени Ф.Э. Дзержинского, 1954 год.
На фото: здание железнодорожного вокзала в Волгограде. 1 июня 1967 года.
На фото: вид на мемориальную стену "дома Павлова", в котором на протяжении 58 дней держала оборону группа советских солдат. 1 июня 1967 года.
На фото: здание Волгоградского планетария, построенного по проекту архитекторов В.Н.Симбирцева и Н.А.Хомутова. На куполе установлена скульптурная группа "Мир" работы Веры Мухиной. 1 сентября 2002 года.
На фото: вид на Волгоградский мост, введенный в эксплуатацию в 2009 году. 1 июля 2006 года.
На фото: музей "Сталинградская битва" и здание паровой мельницы, разрушенной во время войны. 15 июля 2015 года.