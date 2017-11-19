Власти опровергли сообщения об элитных классах в ростовской школе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя – РИА Новости. Власти опровергли данные об элитных классах с отдельным туалетом в одной из школ Ростова-на-Дону, говорится в сообщении городской администрации.

Ранее в одной из популярных групп Ростова в социальных сетях появился пост, написанный от лица ученика одной из ростовских школ. В нем сказано, что в школе, помимо классов с литерами "А", "Б", "В", есть класс с литерой "Э". По словам автора поста, в этих классах учатся "элитные" дети, которые пользуются преимуществом перед остальными учениками. В частности, они имеют отдельный туалет и новые учебники. По словам автора, учеба в классах с литером "Э" платная.

"По факту наличия в школе №96 "Эврика-Развитие" дополнительных платных классов сообщаем, что все классы школы имеют одинаковый статус, обучающиеся в них дети получают доступное бесплатное образование, предусмотренное действующим законодательством РФ, – цитирует пресс-служба администрации начальника отдела образования Ворошиловского района Ирину Микову.

Добавляют, что в 2013 году школа "Эврика-Развитие", занимавшая тогда здание бывшего детского сада, присоединилась к средней школе №96.

До момента объединения учебных заведений в школе "Эврика-Развитие" обозначали класс, осваивающий программу начальной школы Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, литерой "Э". При реорганизации программы преподавания литеры классов сохранили, чтобы обеспечить преемственность и права обучающихся, подчеркивают в администрации.

"С прошлого учебного года решением педагогического коллектива литеры "Э" для вновь набираемых классов отменили. С 1 сентября 2017 года первые классы в школе имеют традиционную нумерацию (1 "А", 1 "Б", 1 "В" 1 "Г")", — заверили в мэрии.

По информации администрации, классы с литерой "Э" являются классами "полного дня". Во второй половине обучающиеся получают комплекс дополнительных услуг (внеурочная деятельность, платные образовательные услуги). Ученики этих классов находятся в школе до 18.00 по мск.

Как заверяют власти, вступительного взноса для обучения в данных классах не существует. Получение платных образовательных услуг детьми во всех классах является добровольным и осуществляется на основании заключенных договоров с родителями.

Как установлено в ходе проверки, в школе функционируют все ученические туалеты на всех этажах. Туалеты находятся в исправном состоянии, никаких дыр в полу, о которых написал автор поста, в туалетах нет. Учебники закупаются централизованно для всех классов, степень износа у учебников одинаковая, подчеркивают в администрации.