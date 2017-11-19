Власти опровергли сообщения об элитных классах в ростовской школе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя – РИА Новости. Власти опровергли данные об элитных классах с отдельным туалетом в одной из школ Ростова-на-Дону, говорится в сообщении городской администрации.
"По факту наличия в школе №96 "Эврика-Развитие" дополнительных платных классов сообщаем, что все классы школы имеют одинаковый статус, обучающиеся в них дети получают доступное бесплатное образование, предусмотренное действующим законодательством РФ, – цитирует пресс-служба администрации начальника отдела образования Ворошиловского района Ирину Микову.
Добавляют, что в 2013 году школа "Эврика-Развитие", занимавшая тогда здание бывшего детского сада, присоединилась к средней школе №96.
До момента объединения учебных заведений в школе "Эврика-Развитие" обозначали класс, осваивающий программу начальной школы Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, литерой "Э". При реорганизации программы преподавания литеры классов сохранили, чтобы обеспечить преемственность и права обучающихся, подчеркивают в администрации.
"С прошлого учебного года решением педагогического коллектива литеры "Э" для вновь набираемых классов отменили. С 1 сентября 2017 года первые классы в школе имеют традиционную нумерацию (1 "А", 1 "Б", 1 "В" 1 "Г")", — заверили в мэрии.
Как заверяют власти, вступительного взноса для обучения в данных классах не существует. Получение платных образовательных услуг детьми во всех классах является добровольным и осуществляется на основании заключенных договоров с родителями.
Как установлено в ходе проверки, в школе функционируют все ученические туалеты на всех этажах. Туалеты находятся в исправном состоянии, никаких дыр в полу, о которых написал автор поста, в туалетах нет. Учебники закупаются централизованно для всех классов, степень износа у учебников одинаковая, подчеркивают в администрации.