Паромная переправа на Сахалине возобновила работу после шторма

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Паромная переправа Холмск – Ванино, соединяющая Сахалин с материком, возобновила работу в воскресенье, сообщил РИА Новости заместитель директора АО "ТЭК "Дальтранссервис" Геннадий Котликов.

Накануне из-за циклона и шторма в Татарском проливе там отмечался ветер до 20 метров в секунду и волны до пяти метров, работа на линии была приостановлена.

"Паромная переправа начала работу с сегодняшнего дня (воскресенья). Паром "Сахалин-9" ушел из Ванино в 14.00 (6.00 мск), "Сахалин-10" отправится на остров в 21.00 (13.00 мск)", — сказал Котликов.

На этой неделе по погодным условиям движение на паромной переправе приходилось останавливать дважды. Из-за простоев на переправе в Ванино скопились около 50 автомобилей, кроме того, в Хабаровске накануне ждали улучшения погоды более 20 большегрузов назначением на Сахалин.