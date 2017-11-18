Более 30 дворов благоустроили в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. В Оренбургской области в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" на сегодняшний день благоустроили 31 двор, три общественных пространства и парк, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

По его словам, всего на благоустройство дворов, скверов и парков были выделены 600 миллионов рублей, из них 240 миллионов рублей из областного бюджета.

В воскресенье в Оренбурге открылось самое большое общественное пространство "Море леса". На территории площадью семь тысяч квадратных метров построены игровая и спортивная зоны, площадка для проведения дворовых праздников, велосипедная дорожка, зоны тихого отдыха, игровой комплекс для детей, а также созданы дополнительные парковочные места для посетителей.

"Я приехал специально, чтобы порадоваться вместе со всеми и побывать на этом празднике. В каждом городе Оренбуржья благоустраиваются общественные территории, а в Оренбурге еще и проводится реконструкция набережной. Все это — для людей!", — сказал губернатор региона Юрий Берг на церемонии открытия.

Представитель пресс-службы уточнил, что всего в разных районах Оренбурга были благоустроены пять дворовых территорий.

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