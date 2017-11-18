"Комитет по предотвращению пыток" оштрафован за отказ называться иноагентом

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. "Комитет по предотвращению пыток", ранее оштрафованный Минюстом РФ на 400 тысяч рублей за отказ называться иностранным агентом, четыре месяца назад заявлен на ликвидацию, сообщил РИА Новости экс-глава организации Игорь Каляпин в субботу.

"Мы выплачивать не планируем, более того, такой физической возможности нет, у этой организации никогда не то, что 400 тысяч, наверное, 4 тысячи рублей — это максимум, что там было. И эта организация де-факто не работает почти два года, а де-юре четыре месяца назад поданы документы на ее ликвидацию", — заявил Каляпин РИА Новости в субботу.

Собеседник агентства пояснил, что ранее его вызвали в Роскомнадзор и потребовали объясниться, почему публикации на сайте организации не сопровождаются уведомлением о том, что организация является иностранным агентом.

"Я им там объяснил, что мы давным-давно действуем уже от имени другой организации, "Комитет против пыток" сейчас называется. Он не зарегистрирован, это организация, которая без образования юридического лицам, мы решили больше не играть в НКО, потому что очевидно — регистрировать сейчас общественную организацию — это значит подвергать себя куче ограничений", — пояснил Каляпин.

Он добавил, что кроме закона об НКО, есть закон об общественных объединениях, и граждане имеют право создавать общественные объединения, не образуя при этом юридического лица. "("Комитет против пыток"- ред.) — это общественное объединение — да. Я его возглавляю", — рассказал Каляпин.

По его словам, штраф назначенный "Комитету по предотвращению пыток" составляет 400 тысяч рублей.

"Никаких действий не будет. С меня ничего не требуют, требуют с юридического лица, которое де-факто давным-давно не существует, а де-юре находится в процессе ликвидации", — заключил Каляпин.