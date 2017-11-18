Путин пообещал студентке найти спонсора для издания книги об Александре III

ЯЛТА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, принявший в субботу участие в открытии памятника императору Александру III в Ялте, пообщался с молодежью и пообещал студентке журфака найти спонсора для издания книги об императоре.

Путин на церемонии открытия памятника Александру III в Ялте отметил вклад императора в развитие страны, экономики и роль России на политической арене.

После официальной церемонии глава государства пригласил пришедших молодых людей пройти к памятнику. Глава государства в шутливой форме поинтересовался у одной из девушек, которая была в куртке с меховой отделкой, почему она на юге России, в Крыму одела шубу. После этого Путин спросил у девушки, чем она занимается.

Девушка рассказала, что является студенткой филиала МГУ, учится на факультете журналистики и хотела бы собрать книгу, куда вошли бы повести и стихотворения, в которых упоминался Александр III.

Глава государства назвал это хорошей идеей и пообещал студентке найти спонсора для издания этой книги. Представители местной власти записали контакты девушки. Журналистам она рассказала, что к разговору с главой государства не была готова, и у нее "до сих пор трясутся руки".

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