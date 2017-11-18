Путин поприветствовал участников мероприятия к юбилею РВИО

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей торжественного мероприятия, посвященного 110-летию Императорского Русского военно-исторического общества, поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Уважаемые друзья! Приветствую вас в Санкт-Петербурге на торжественном мероприятии, посвящённом 110-летию Императорского Русского военно-исторического общества… Общество объединило вокруг своих благородных задач и целей образованных, неравнодушных, искренне любящих Отечество людей. Внесло значимый вклад в изучение ратной летописи России, популяризацию исторических знаний, развитие краеведения", — написано в телеграмме.

Президент отметил, что общество сохраняет связь времен и поколений, а его участники, среди которых представители самых разных возрастов и профессий, "проводят большую и очень нужную работу, направленную на сбережение памяти о героических подвигах наших отцов и дедов".

Путин добавил, что немаловажно уделять внимание серьёзной научной деятельности, твёрдо противостоять всем попыткам фальсификации истории, и пожелал успехов.