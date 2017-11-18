Найденный в Хабаровском крае тигренок умер от истощения, выяснили эксперты

ХАБАРОВСК, 18 ноя — РИА Новости. Маленький тигренок, обнаруженный мертвым в октябре недалеко от заказника в Хабаровском крае, умер от истощения и пневмонии, которая развилась на фоне патологии легких, сообщает центр "Амурский тигр".

Ранее сообщалось, что 15 октября недалеко от заказника "Бирский" лесничий нашел мертвого тигренка, которому на вид было не более двух месяцев, он весил 2,6 килограмма. Тигрицы рядом не обнаружили. Причины смерти животного устанавливали специалисты Приморской сельскохозяйственной академии (ПГСХА).

"Вскрытие показало, что тигренок, оставшись без опеки матери, не смог самостоятельно прокормиться и погиб от истощения. Кроме того, у тигренка была врожденная патология – неполное раскрытие легких, на фоне чего развилась пневмония и другие негативные последствия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что тигренок не мог нормально дышать, передвигаться на длинные дистанции. Велика вероятность, что тигрица намеренно бросила детеныша, чтобы сохранить других тигрят. Установлен и его возраст – 1,5 месяца.

"Обычно тигрица переводит тигрят из одного "логова" в другое по достижении ими возраста двух месяцев, а наш тигренок был младше. Специалисты не смогли найти "логово" вблизи места обнаружения тела, значит, тигрица раньше запланированного стала перемещать тигрят. Возможно, переход в другое укрытие тигрицы с её выводком был вызван какой-то причиной извне, а по пути следования тигрёнок отстал и погиб", — приводятся в сообщении слова генерального директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

Он надеется, что тигрица с другими тигрятами жива. По словам Арамилева, не все детеныши тигра доживают до взрослого возраста. В условиях дикой природы до 20% популяции погибает по естественным причинам. История с тигренком, найденным у заказника, это как раз тот случай.