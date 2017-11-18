Найденный в Хабаровском крае тигренок умер от истощения, выяснили эксперты

ХАБАРОВСК, 18 ноя — РИА Новости. Маленький тигренок, обнаруженный мертвым в октябре недалеко от заказника в Хабаровском крае, умер от истощения и пневмонии, которая развилась на фоне патологии легких, сообщает центр "Амурский тигр".
"Вскрытие показало, что тигренок, оставшись без опеки матери, не смог самостоятельно прокормиться и погиб от истощения. Кроме того, у тигренка была врожденная патология – неполное раскрытие легких, на фоне чего развилась пневмония и другие негативные последствия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что тигренок не мог нормально дышать, передвигаться на длинные дистанции. Велика вероятность, что тигрица намеренно бросила детеныша, чтобы сохранить других тигрят. Установлен и его возраст – 1,5 месяца.
"Обычно тигрица переводит тигрят из одного "логова" в другое по достижении ими возраста двух месяцев, а наш тигренок был младше. Специалисты не смогли найти "логово" вблизи места обнаружения тела, значит, тигрица раньше запланированного стала перемещать тигрят. Возможно, переход в другое укрытие тигрицы с её выводком был вызван какой-то причиной извне, а по пути следования тигрёнок отстал и погиб", — приводятся в сообщении слова генерального директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.
Он надеется, что тигрица с другими тигрятами жива. По словам Арамилева, не все детеныши тигра доживают до взрослого возраста. В условиях дикой природы до 20% популяции погибает по естественным причинам. История с тигренком, найденным у заказника, это как раз тот случай.