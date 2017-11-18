Работа переправы в Крым, прерванная из-за тумана, возобновлена

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы, прерванная утром в субботу из-за тумана, возобновлена, сообщили в управлении МЧС по республике Крым.

Утром в субботу работа керченской паромной переправы приостанавливалась из-за тумана в проливе.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена", — сообщили в МЧС республики.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом Симферополь сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, автомобильная часть моста будет введена в строй в конце 2018 года.

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