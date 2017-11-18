Быть как все: в России открылся Детский университет для особенных детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя – РИА Новости, Иван Капустин. Детский "университет" (для "студентов" от 5 лет) при опорном Донском государственном техническом университете первым в России начал обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект "Особое детство" реализует программу дополнительного образования для детей с речевыми дисфункциями, задержкой умственного и психического развития, заболеваниями опорно-двигательной системы, а также страдающими расстройством аутистического спектра и синдромом Дауна.

Минимального возрастного порога в программе обучения особенных детей нет. Нет и стандартных школьных или вузовских предметов.

Сейчас в Детском "университете" обучаются 50 детей с ограниченными возможностями здоровья. Корреспондент РИА Новости посетил несколько занятий в рамках новой программы, пообщался с родителями особенных детей, а также выяснил, почему долгое время диагноз "аутизм" в России ставили человеку лишь до его совершеннолетия.

Мы учимся не рисовать, а чувствовать

"Вы сегодня очень хорошо потрудились. Сейчас у нас будет выставка рисунков, мы будем любоваться", — говорит своим ученикам (11-13 лет) преподаватель программы "Я художник" Светлана Брикунова. В группе Светланы – дети с расстройством аутистического спектра.

Преподаватель раскладывает рисунки и приглашает детей с их родителями на импровизированную выставку картин. О своих рисунках рассказывают сами авторы:

"Что ты нарисовал?" — "Дерево". – "Какое это дерево?" — "Орешник". – "А у этого орешника какое настроение?" — "Пятнышковое настроение".

Родители новых "студентов" не наблюдают за занятиями в стороне — они участвуют в процессе вместе со своими детьми и точно так же выполняют все задания преподавателя.

"Малыши – существа подражательные, и подражают они значимому взрослому. Если мама расслабится и научится сама творчески работать, то ребенок волей-неволей к ней присоединится. Для детей важен процесс, глубинные связи приобретения собственного опыта", — рассказала Светлана Брикунова.

Светлана не учит рисовать своих учеников. У детей с аутизмом, по словам педагога, нужно включать чувственный компонент, чтобы они смогли пойти дальше и создать у себя в голове некий образ. Искусство начинается с чувств, уверен педагог.

"Для них сейчас это первый этап творческого процесса – экспериментировать с материалами, мы должны все попробовать, насладиться всеми возможными вариантами. Удивление – первый этап к творчеству. Удивление, вдохновение и, дай Бог, потом настанет озарение", — делится преподаватель.

Светлана не преподает своим ученикам поэтапное рисование, только какие-то опорные рисунки, схемы, подсказки. В этот раз примером для рисунков природы для учеников служила картина Исаака Левитана "Золотая осень". Ориентиром для всех ребят служило одно произведение, но ни одной одинаковой работы в классе Светланы найти не получится.

"Дети из старшей группы (14-16) лет уже все хотят быть художниками. Перед нами стоит задача выйти на уровень предпрофессиональной подготовки. Большая сложность в нашей стране – профреализация, возможность для этих детей получить дальше профессиональное образование. Кафедра дизайна ДГТУ очень открыта к нам", — рассказывает Светлана о перспективах своих учеников стать студентами уже высших учебных заведений.

Ансамбль "солнечных" детей

Педагог программы "Особое детство" при "Детском университете" Елена Климкина уже пять лет руководит музыкальным ансамблем детей с аутизмом и синдромом Дауна "Забавушка". Костяк коллектива составляют дети от 10 до 15 лет, они выступают со своими родителями и самим педагогом.

Репетиции ансамбля совмещены с занятиями логоритмикой. Именно этот предмет преподает Елена особенным детям в "Детском университете".

"Логоритмика строится на трех китах: музыка, речь, движение. Благодаря ей мы можем развивать у детей оптико-пространственную ориентацию, общую координацию движения, работать над развитием мелкой моторики, пальцев рук, фонематического слуха, речи, потому что к нам многие дети безречевые приходят. Мы используем средства фольклора, различные песенки, потешки, игры", — делится Климкина.

Занятия по логоритмике у нее очень многогранны. Вкратце их можно описать так: преподаватель включает песню, а дети в движении пытаются выполнить действия, о которых в ней поется. По такому же принципу "студенты" играют на занятиях, иллюстрируя почти каждое действие жестикуляциями и эмоциями.

"Становимся в круг, музыкальный инструмент у нас в левой руке, ударяем о ладошку. Руки держим над головой. Теперь переложили инструмент в правую руку. Молодцы, кружимся, в другую сторону. Шагаем: раз, два, три, четыре, топнули. А теперь похлопали. Давайте вспомним, как плетет паутинку паучок…", — из таких мини-частей и состоит занятие, команды Елены сопровождаются народной музыкой. Родители в прямом смысле поддерживают детей и помогают им выполнять все упражнения – периодически поднимают ноги ребят при ходьбе, управляют их руками, вместе с ними произносят слова песен.

Репетиции ансамбля строятся по такой же схеме. Правда, в отличие от студентов "Детского университета", которые только привыкают к подобным занятиям, члены ансамбля подобным образом уже 5 лет работают с Климкиной, поэтому чувствуют себя комфортнее в таких условиях. Это видно хотя бы потому, что ансамбль выполняет упражнения под минус – дети со своими родителями сами поют на репетициях и почти не нуждаются в подсказках и помощи взрослых во время движений на импровизированной сцене. По словам родителей, 5 лет назад их дети практически молчали, и именно песни научили их говорить.

Не думала, что дочь будет петь на сцене

Ксюше 13 лет. У нее синдром Дауна. На репетициях ансамбля на девочку трудно не обратить внимания, особенно когда преподаватель распевается с каждым ребенком по отдельности. Ксюша не может дождаться своей очереди, все время просит послушать, как она выполняет задание по распевке. Ксюша помогает распеваться и своим коллегам по ансамблю.

Мама Ксюши Ирина Степанова вспоминает, что привела дочь в ансамбль, просто чтобы научить девочку говорить. Потом пение для Ксюши и ее мамы стало постоянным спутником жизни.

"Мы поем, живем, спим, едим – всегда с музыкой. Это нам придает силы, уверенность в себе и счастье", — говорит Ирина.

Ксюша уже пять лет в ансамбле, ездит на репетиции из Азова. За это время она вместе с коллективом успела выступить на международном фестивале "Творим Добро" в Туле, объездить с концертами все уголки Ростовской области, а также спеть десятки песен на городских и областных праздниках. Ансамбль – желанный гость на концертах разного уровня, в детских домах и Дворцах культуры.

Ксюша стала громко петь и говорить, не без гордости рассказывает ее мама. Пять лет назад она не поверила словам преподавателя Елены Климкиной, которая утверждала, что Ксюша будет петь частушки. Теперь репертуар ансамбля не покажешь и за несколько часов непрерывных выступлений. Теперь уже родители, которые на концертах вступают вместе с ребятами, стараются не забыть слова песен, а дети все чаще и чаще вступают в роли суфлеров для взрослых членов коллектива.

"Раньше я никогда не могла подумать, что Ксюша будет петь на сцене, этот шаг мы уже преодолели. Первые занятия мы просто учили детей держаться за руки, водили хороводы. Сейчас мы приходим на репетиции, мы приходим не просто играть, а приходим работать 1,5 часа без отдыха. Сейчас мы поем везде: на улице, в автобусе, магазине…", — делится Ирина.

По словам руководителя ансамбля Климкиной, раньше маленькие участники ансамбля могли разучивать одну песню год – теперь же достаточно нескольких репетиций, чтобы запомнить движения и слова. Родители теперь думают, как бы самим не забыть слова и не подвести коллектив.

По словам родителей, на репетициях их дети могут себе позволить повеселиться, забыть слова, отвлечься на что-то, но на вступлениях все участники ансамбля крайне сосредоточены и не расслабляются вплоть до аплодисментов.

"Мы наряжаемся, готовимся к вступлениям. После таких концертов мы эмоционально заряжены. Я по себе поняла, что мне, оказывается, очень нравится петь. Получается, ребенок вытянул мои скрытые таланты. С помощью нее я шевелюсь, стараюсь, шью костюмы для ансамбля…", — с восторгом говорит мама Ксюши.

Наших детей не надо жалеть

Жалость – последнее, что нужно детям с синдромом Дауна, считает Ирина Степанова. По словам мамы участницы ансамбля, такие дети нуждаются в человеке, который сможет привить им дисциплину и поможет дальше развиваться. На нехватку таких людей и сетует Ирина.

"Мы тратим 4,5 часа, чтобы Ксюша 45 минут позанималась гимнастикой. В Ростове в цирке есть общество "Лучики добра", и там есть цирковая студия для наших детей. В Азове такого места нет. Куда я ее пристрою у нас?" — сокрушается мама особенного ребенка.

Ирина сталкивается с проблемами почти в каждой спортивной секции. Тренеры настроены на результат, на выступления, на победы, рассказывает жительница Азова. Кроме того, по словам женщины, в спортивных секциях боятся брать на себя ответственность за детей с синдромом Дауна.

"Это спектакль одного актера – мы с ней бегаем, мы с ней плаваем, скоро я с ней соревноваться буду. У нас почему-то не подготавливают тренеров для работы с такими детьми, даже боятся нас в бассейн запускать. Нас с Ксюшей в первый раз в бассейне вообще охраняли, следили за каждым шагом", — вспоминает Ирина.

Ответственность за детей лежит на родителях, а не на тренерах, настаивает азовчанка. Ирина сама стала для Ксюши личным тренером: мама научила девочку плавать, бегает с дочерью за руку на отдельной дорожке на легкой атлетике, танцует и рисует вместе с ней.

"Мы все-таки делаем ставку на творчество. Почему-то некоторые думают, что у наших детей нет таланта. Мне кажется, в каждом человеке хоть один талант да есть, для нас самое главное – найти этот талант, поверить в ребенка и развивать его талант дальше", — уверена Ирина Степанова.

Многие не доходят до вуза



Одна из основных задач программы "Особое детство" "Детского университета" при ДГТУ – социализация ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Программа должна помочь этим детям "Быть как все" — именно такой формулировкой пользуются, когда говорят об адаптации в обществе. Вместе с тем остается вопрос, рассматривает ли вуз воспитанников новой программ как своих будущих потенциальных студентов.

Инна Володина – кандидат психологических наук, она возглавляет отдел инклюзивного обучения при ДГТУ. Отдел сопровождает студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также создает для них комфортные условия для обучения в университете. В ДГТУ насчитывается около 100 таких студентов – в основном это ребята с нарушения зрения, слуха, проблемами в опорно-двигательной системой, но не имеющие особенностей умственного развития. Ментальную инвалидность, по словам Володиной, многие вузы не выделяют в какую-то отдельную категорию и зачастую просто не работают с ней. Ситуация может измениться уже в ближайшее время, так как при вузе создана программа, по которой обучаются дети именно с особенностями умственного развития.

"Возьмём ребенка с расстройством аутистического спектра. Какой вариант движения в образовательном пространстве есть у него? Этот ребенок может пойти в общеобразовательную школу и освоить ту же самую программу, что и его нормативно развивающиеся сверстники. Там очень многое будет зависеть от его педагогов, от родителей, от создаваемых условий, от специалистов. Тем не менее совершенно нормальный возможный вариант, когда ребёнок заканчивает школу, поступает в вуз и дальше работает по специальности", — рассказывает начальник инклюзивного обучения.

Она отмечает, что дети с аутизмом потенциально гораздо лучше адаптированы к ЕГЭ. Несмотря на большое количество успешных случаев трудоустройства детей с аутизмом в мировой практике, в России подобная статистика находится еще в зародышевом состоянии.

До недавнего времени в РФ диагноз "аутизм" переставал существовать у людей после достижения ими совершеннолетия. По словам Инны Володиной, диагноз человека менялся на другой – чаще всего человека с аутизмом признавали страдающим шизофренией после 18 лет. По словам кандидата психологических наук, в мировой практике доказано, что аутизм в большом количестве случаев не переходит в шизофрению.

Диагноз менять нельзя



В середине октября 2017 года Минздрав РФ направил в региональные органы власти письмо, где указал на недопустимость необоснованной смены диагноза людям с детским аутизмом при достижении взрослого возраста. По словам Володиной, это письмо Минздрава может в теории стать предпосылкой для создания особых условий при поступлении детей с ментальной инвалидностью в вузы.

"Сейчас даже разрабатываются методические рекомендации для разных органов, в том числе и методико-социальной экспертизы, для того чтобы предотвращать такие случаи, когда искажается таким образом диагноз", — рассказывает Володина.

Сейчас абитуриенты с такими особенностями развития поступают наравне с нормативными выпускниками школ. И если подростки с аутизмом часто могут получить студенческий билет, то дети, у которых вместе с аутизмом наблюдаются интеллектуальные нарушения, могут рассчитывать зачастую только на профессиональное образование. Это также можно сказать о детях с синдромом Дауна. В России не прецедентов, чтобы люди с синдромом Дауна поступали в вузы.

"Тем не менее люди с синдромом Дауна могут очень неплохо осваивать какие-то рабочие профессии. Это тоже достойный способ их социальной адаптации, однако он требует очень большого вложения педагогических, материальных условий, а также создания специальных условий работы. Для него это должна быть доступная и интересная работа. Мировая практика говорит о том, что места работы для таких людей должны создаваться с учетом специальных потребностей. В России это пока единичные эпизоды", — объясняет кандидат психологических наук.

По словам Инны, в данный момент отдел инклюзивного образования не отлеживает отдельно студентов с ментальной инвалидностью, так как официально их просто нет (хотя 20% студентов не стали указывать свой точный диагноз). Как считает начальник отдела, потребность в работе с этой группой детей и их дальнейшей поддержке появится в связи с открытием новой программы "Особое детство".

В Министерстве образования Ростовской области агентству сообщили, что в 58 профессиональных образовательных учреждениях региона по 52 направлениям обучаются около 400 студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году в студенты зачислены 125 ребят. Выпустился из учебных учреждений в 2017 году 81 человек, из них 23 выпускника уже трудоустроены, по 39 бывшим студентам ссузов еще идет работа по трудоустройству. Статистику по высшим учебным заведениям предоставить в министерстве не смогли, так как не все вузы региона, по информации ведомства, предоставляют такие данные.