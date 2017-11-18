Подмосковные спасатели и отряд "Лиза Алерт" проведут совместную тренировку

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Подмосковные спасатели МЧС в субботу проведут совместные полевые учения с волонтерами добровольного отряда "Лиза Алерт", в ходе которых отработают навыки поиска пропавших людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
На тренировке будут отработаны две операции по спасению людей, заблудившихся при разных обстоятельствах. В первом случае отрядам предстоит обнаружить человека, который недавно заблудился в лесу и взял с собой сотовый телефон. Второй целью станет пожилой грибник, который уже давно бродит по лесу без средств связи, отметили в ведомстве.
Поисковикам и волонтерам также придется спасать потерявшихся, которые догадались взять с собой телефоны, но в первом варианте осталась половина зарядки, а во втором — человек успел дозвониться спасателям, и на этом связь с ним прервалась.
"Участникам поисковых мероприятий предстоит определить способ поиска, привлечь при надобности авиацию и кинологов, отработать несколько вариантов практических мероприятий по поиску человека в природной среде, подготовиться к возможным вариантам развития событий, грамотно произвести эвакуацию", — добавили в пресс-службе министерства.