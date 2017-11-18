В Новгородской области увеличат число машин скорой помощи

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительной закупке в 2017 году автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов для Новгородской области, соответствующий документ размещен в субботу на сайте правительства России.

"Распоряжение от 15 ноября 2017 года… Минпромторгу из резервного фонда Правительства России направляются бюджетные ассигнования в размере 79,668 миллионов рублей для дополнительной поставки в 2017 году новых автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов в Новгородскую область. Предусмотрена поставка 26 автомобилей скорой медицинской помощи и 10 школьных автобусов вместимостью 22–24 человека", — написано в документе.

Автомобили скорой медицинской помощи и школьные автобусы будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей – ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" и "Павловский автобусный завод", отмечается в справке к документу.