В Новгородской области увеличат число машин скорой помощи

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительной закупке в 2017 году автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов для Новгородской области, соответствующий документ размещен в субботу на сайте правительства России.
Автомобили скорой медицинской помощи и школьные автобусы будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей – ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" и "Павловский автобусный завод", отмечается в справке к документу.