Международному аэропорту в Подмосковье присвоили наименование "Жуковский"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении наименования "Жуковский" международному аэропорту в Московской области, соответствующий документ размещен на сайте правительства России.

"На базе аэродрома Раменское Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова, расположенного в городе Жуковском Московской области, ОАО "РАМПОРТ АЭРО" реализуется инвестиционный проект по созданию международного аэропорта. Цель проекта – решение стратегических задач в области авиаперевозок, включая создание низкотарифного авиаперевозчика", — написано в документе.

Отмечается, что инициатива присвоения этого наименования принадлежит ОАО "РАМПОРТ АЭРО".

"Н. Е. Жуковский – российский учёный в области механики, основатель теоретической, технической и экспериментальной аэродинамики, педагог и популяризатор науки, член-корреспондент РАН и член-корреспондент Петербургской академии наук", — объясняется выбор названия в справке к документу.