Звезды хоккея и пензенские чиновники провели матч в поддержку Putin Team#

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости. Сборная правительства Пензенской области обыграла сборную звезд российского спорта со счетом 8:7 в товарищеском хоккейном матче, который состоялся в пятницу в Пензе в поддержку движения Putin Team, сообщила пресс-служба правительства области.
"Сегодня великие спортсмены Советского Союза, России объединились, чтобы поддержать нашего президента Владимира Путина. Он много сделал для развития страны, спорта в РФ. Глава государства уделяет большое внимание всем видам спорта, но к хоккею у него особенное отношение… Сегодняшняя игра – это наша поддержка общественного движения "Команда Путина", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.
"Мы выходим на лед, чтобы показать нашей молодежи, что заниматься спортом можно в любом возрасте. Сегодня на трибунах было много молодых людей. Они увидели замечательную игру наших звезд хоккея, наших земляков, которыми мы гордимся", — добавил губернатор.
Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии действующего главы государства в кампании 2018 года. В минувшую субботу на пресс-конференции в рамках саммита АТЭС Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа, отметив, что "время придет, поговорим на эту тему".
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.