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Общество

Звезды хоккея и пензенские чиновники провели матч в поддержку Putin Team#

23:1117.11.2017
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкХоккей. Архивное фотоХоккей. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости. Сборная правительства Пензенской области обыграла сборную звезд российского спорта со счетом 8:7 в товарищеском хоккейном матче, который состоялся в пятницу в Пензе в поддержку движения Putin Team, сообщила пресс-служба правительства области.

Президент России Владимир Путин (слева) и нападающий сборной по хоккею Александр Овечкин. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Это все ради страны": Овечкин прокомментировал создание Putin Team
Губернатор области Иван Белозерцев, выйдя на лед в составе сборной правительства региона, отметил, матч с участием легенд советского хоккея двукратных олимпийских чемпионов Александра Кожевникова и Владимира Мышкина, неоднократных чемпионов мира братьев Голиковых, знаменитых спортсменов смешанных боевых единоборств является выражением солидарности движению Putin Team.

"Сегодня великие спортсмены Советского Союза, России объединились, чтобы поддержать нашего президента Владимира Путина. Он много сделал для развития страны, спорта в РФ. Глава государства уделяет большое внимание всем видам спорта, но к хоккею у него особенное отношение… Сегодняшняя игра – это наша поддержка общественного движения "Команда Путина", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

"Мы выходим на лед, чтобы показать нашей молодежи, что заниматься спортом можно в любом возрасте. Сегодня на трибунах было много молодых людей. Они увидели замечательную игру наших звезд хоккея, наших земляков, которыми мы гордимся", — добавил губернатор.

Александр Овечкин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Овечкин объявил о создании "команды Путина"
Ранее сообщалось, что хоккеист Александр Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и является его капитаном, в начале ноября объявил, что создает общественное движение Putin Team — "Команда Путина". Спортсмен подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии действующего главы государства в кампании 2018 года. В минувшую субботу на пресс-конференции в рамках саммита АТЭС Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа, отметив, что "время придет, поговорим на эту тему".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

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