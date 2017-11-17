В Ингушетии создается центр выявления и поддержки одаренных детей

МАГАС, 17 ноя — РИА Новости. Адам Буражев. Власти Ингушетии намерены потратить около 19,5 миллионов рублей на создание первого в СКФО специального образовательного центра, который займется поиском и поддержкой одаренных детей, сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки.

"С целью поддержки одаренных детей планируется реорганизовать первую гимназию Назрани в многопрофильную гимназию для одаренных детей и создать на базе этого учреждения республиканский образовательный центр выявления и поддержки одаренных детей по направлениям: "наука", "творчество", "спорт". Проект бюджета центра — 19,5 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что сейчас специалисты готовят реестр одаренных детей- это победители регионального этапа Всероссийской олимпиады, различных конкурсов и соревнований.

"Изучаются опыт и проблемы, нормативные документы в субъектах Российской Федерации, в которых созданы аналогичные центры. В СКФО подобные центры еще не созданы", — уточняет ведомство.

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