Стал известен шорт-лист "Премии Рунета"

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Экспертный клуб "Премии Рунета" сформировал шорт-лист, говорится в сообщении Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК, организатор конкурса).

По правилам экспертного голосования, в финал выходят топ-3 компаний и топ-10 интернет-проектов, набравшие наибольшее количество голосов.

Первый этап голосования проходил с 7 по 15 ноября. Далее к голосованию приступил совет, в который входят крупнейшие эксперты — отраслевые, общественные, государственные. Совет продолжит свою работу до 21 ноября, в результате чего будут выявлены по три равноправных лауреата среди организаций и интернет-проектов в каждой номинации.

Кроме того, в рамках конкурса проходит всероссийская интерактивная акция "Народное голосование".

"В отличие от основного номинационного блока конкурса "Премия Рунета", в котором лауреатов выбирает экспертный совет, в народном голосовании победителей выбирают сами интернет-пользователи. 15 ноября завершен первый этап народного голосования — сформирован топ-30 компаний, выдвинувших свои проекты на соискание главной награды Рунета. Далее онлайн-пользователи смогут голосовать только за вышедшие в финал проекты", — отмечается в сообщении.

Лауреаты "Премии Рунета" 2017 года будут названы в рамках XIV торжественной церемонии вручения национальной премии за вклад в развитие российского сегмента интернета, которая пройдет 23 ноября в Москве. Прием голосов от пользователей будет остановлен в день проведения церемонии. Отдельно будут названы компании, формирующие тренды по 10 главным направлениям (технологии, бизнес, инновации) развития цифровых технологий в 2018 году — так называемый визионерский hot-list 2018 "Премии Рунета".