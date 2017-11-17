В Татарстане определили место для центра по разведению снежных барсов

КАЗАНЬ, 17 ноя — РИА Новости. Власти Татарстана совместно со специалистами по разведению снежных барсов определили место для будущего межрегионального центра по размножению и выращиванию снежных барсов – он разместится на Саралинском участке заповедника в Лаишевском районе республики, сообщает министерство экологии и природных ресурсов региона.

В апреле текущего года министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор, Республика Татарстан и Красноярский край подписали соглашение о взаимодействии по возрождению популяции снежного барса. Как отмечал тогда президент Татарстана Рустам Минниханов, барс является символом республики, поэтому создание в Татарстане межрегионального центра реинтродукции, реабилитации, разведения и охраны снежного барса – важный шаг, который позволит свести к минимуму опасность исчезновения этого краснокнижного животного.

Как сообщал Минниханов, в центре на территории Татарстана снежные барсы будут жить до восьми месяцев, для чего планируется создать все необходимые условия, затем они будут передаваться в Саяно-Шушенский заповедник. Специалисты из Татарстана специально изучили опыт коллег из центра восстановления леопарда на Кавказе в Сочинском национальном парке, а также в Хакасии.

"Четыре площадки для создания в Татарстане межрегионального центра по размножению и выращиванию снежных барсов рассмотрел ученый совет, в состав которого вошли представители министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, Волжско-Камского заповедника, Казанского, Пермского и Московского зоопарков. По итогам выезда и обсуждений наиболее предпочтительным для размещения центра сочли Саралинский участок заповедника в Лаишевском муниципальном районе", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в числе преимуществ данного участка то, что он находится на отдаленном расстоянии от автодорог с интенсивным движением, крупных населенных пунктов, поэтому испытывает наименьшее антропогенное воздействие.

По информации Минэкологии Татарстана, в настоящее время прорабатывается вопрос по проектированию центра разведения снежных барсов. В целях успешной реализации проекта организовано взаимодействие с историческими ареалами его обитания – Красноярским краем, Республикой Алтай и Алтайским краем. "Для организации эффективной борьбы с браконьерством на территории Саяно-Шушенского заповедника Красноярского края Республикой Татарстан в заповедник переданы 69 фотоловушек", — подчёркивает министерство.

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